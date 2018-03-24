كوريا الجنوبية تبحث سبل تعزيز العلاقات مع الإمارات

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توجه الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى، اليوم السبت، إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يجرى محادثات مع نظرائه بهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الرئيس مون سيعقد قمة ثنائية غدا الأحد مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورفض "مون"، الكشف عن تفاصيل هذه الزيارة، قائلا إن إدارته ستعمل على مراجعة الاتفاقيات خاصة التى قد تعرض للخطر سلامة أو حياة الكوريين الجنوبيين.