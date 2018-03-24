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السبت، 24 مارس 2018 01:04 ص
خالد صلاح
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كم خسرت أمريكا من سرقة الصين لحقوقها الملكية الفكرية؟

السبت، 24 مارس 2018 12:02 ص
كم خسرت أمريكا من سرقة الصين لحقوقها الملكية الفكرية؟ الرئيس الامريكى دونالد ترامب





رانيا فزاع
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فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوم جمركية على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 60 بليون دولار، كوسيلة للرد على سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، وفقا لـcnn money .

 وقالت أمريكا إن سرقة حقوقها الملكية الفكرية كلفت اقتصادها بلايين من الدولارات إضافى إلى خسارة الآلاف من الوظائف .

وبحسب cnn money  فممثل التجارة الأمريكى الذى قاد تحقيق عن سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية ووضع توصيات لإدارة ترامب، وقال إن سرقة الصين الحالية لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية تترواح بين 225 مليار دولار و600 مليار دولار ،وهذه الأرقام متوافقة مع تقرير 2017 من لجنة سرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية .

وعلى الجانب الآخر قال مسئولون صينيون إن حماية الشركات الأجنبية وحقوق ملكيتها الفكرية هام للصين .

و تعتبر واحدة من أبرز الأمثلة على سرقة الصين لحقوق الملكية الفكرية لشركات أمريكية بحسب cnn money   هى  شركة فى بكين لتوربينات الرياح، تم اتهامها بسرقة أسرار تجارية مستخدمة أكواد سرية مسروقة من شركة أمريكية.

وقال خبراء إن التكلفة مرتبطة بسرقة الأسرار التجارية، وبلغت القيمة المادية لإجمالى الأسرار التجارية الأمريكية المسروقة  ما بين 180 مليار دولار وتصل إلى 540 بليون دولار سنويا وفقا للجنة المسئولة عن سرقة حقوق ملكية الفكرية الأمريكية، وأن هذه الأرقام قد تزداد لأن الصين ضاعفت من سياستها للاستحواذ على على التكنولوجيا الأجنبية للمعلومات.

 


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