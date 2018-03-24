كرم جبر: حادث الإسكندرية لن يزيد المصريين إلا إصرارا على دحر الإرهاب

كرم جبر: حادث الإسكندرية لن يزيد المصريين إلا إصرارا على دحر الإرهابالسبت، 24 مارس 2018 04:40 م
الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كتب محمد السيد
إضافة تعليق
أعرب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أمله فى أن تكون أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية أيام وفاء، تلعب فيها الصحافة دورا مهما لصالح الوطن والجيش والشرطة والأمانة تجاه أرواح الشهداء.
وأكد "جبر"، فى كلمة له بمؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة، المنعقد الآن، أن العمل الإرهابى الذى وقع بمنطقة رشدى بالإسكندرية اليوم لن يزيد المصريين إلا إصرارا على القضاء على الإرهاب ودحره وتطهير مصر من دنسه.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى كلمته، على أهمية تحفيز المواطنين وعموم الشعب المصرى بمختلف فئاته واتجاهاته على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، حتى تتحول العملية الانتخابية لمهرجان وعرس ديمقراطى.
إضافة تعليق
فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث
ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة