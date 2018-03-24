قيادى بحزب كردى إيرانى ينتحر بإطلاق النار على نفسه فى أربيل







بغداد أ ش أ

كشف مصدر فى الشرطة العراقية بمحافظة أربيل، أن قياديًا فى الحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى المعارض انتحر بإطلاق النار على نفسه.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية مساء الجمعة - إن القيادى بحزب الديمقراطى الكردستانى الإيرانى حميد قادر حمدمينه من مواليد 1970 أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه فى قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل"، مبينًا أن "ذلك تسبب عن مقتله فى الحال".

وأضاف المصدر - الذى طلب عدم الكشف عن أسمه - أن "قوة من الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة، ونقلت الجثة للطب العدلى"، يذكر أن إقليم كردستان سجل وفيات لعدد من المعارضين الإيرانيين الذين يتخذون من الإقليم مقرًا للسكن، حيث أقدم بعضهم على الانتحار لأسباب مجهولة، فيما تتهم إيران الأحزاب الموجودة فى الإقليم بقيامها بنشاطات معادية لها.