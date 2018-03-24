قيادات الداخلية يستمعون لشهود العيان بموقع حادث الإسكندرية

قيادات الداخلية يستمعون لشهود العيان بموقع حادث الإسكندريةالسبت، 24 مارس 2018 12:33 م
انفجار سيارة مفخخة
كتب محمود عبد الراضى
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توجه عدداً من قيادات وزارة الداخلية إلى موقع حادث الاسكندرية لمتابعة تطورات الحادث.
وأغلقت أجهزة الأمن الطرق القريبة من مكان الحادث، وتستمع أجهزة الأمن لشهود العيان للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، ومن المقرر ان تصدر الداخلية بيان لاحقا تشرح فيه كواليس الحادث.
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت استشهاد شخص وإصابة اثنين آخرين فى حادث انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية.
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