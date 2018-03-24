قوات الأمن ترفع حطام السيارات من موقع تفجير الإسكندرية بعد معاينة النيابة

قوات الأمن ترفع حطام السيارات من موقع تفجير الإسكندرية بعد معاينة النيابةالسبت، 24 مارس 2018 07:38 م
تفجير الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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بدأت قوات أمن الإسكندرية إزالة حطام السيارات من حادث التفجير الذى استهداف موكب مدير أمن اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وذلك بعد معاينة النيابة والأدلة الجنائية ورفع البصمات من موقع الحادث بالإسكندرية.
يذكر أن الحادث الإرهابى أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة 5 منهم 3 عسكريين ويتلقون العلاج بمستشفى مصطفى كامل العسكرى.
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