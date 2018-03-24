video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 04:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قفص الاتهام ينتظر 2 من المتهمين بسرقة "الفيلات" بالقاهرة الجديدة

السبت، 24 مارس 2018 04:00 ص
قفص الاتهام ينتظر 2 من المتهمين بسرقة "الفيلات" بالقاهرة الجديدة محكمة - أرشيفية





كتب كريم صبحى
إضافة تعليق

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة إحالة حارس عقار وعاطل لمحكمة الجنح فى اتهامهما بسرقة شاشات من فيلا.

بدأت القضية بنجاح ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء تفقد هم الأوضاع الأمنية فى منطقة النرجس، فى القبض على كل من "حسام.ح. أ" 19 سنة، حارس فيلا، و"أحمد.م.ع" 20 سنة، عاطل، وبحوزتهما كرتونه داخلها 3 شاشات "LCD " 50 بوصة.

 

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من فيلا بمنطقة النرجس، بأسلوب "التسلق"، وبالتوصل لمالكها، وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وقرر أنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة ، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"نيابة القاهرة الجديدة" تحقق مع متهم بحيازة ربع كيلو هيروين وسلاح آلى

اخبار الحوادث

التجمع الخامس

القاهرة الجديدة

سرقه الفلل

جرائم البوابين

اخبار الحوادث اليوم




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة