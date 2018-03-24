قفص الاتهام ينتظر 2 من المتهمين بسرقة "الفيلات" بالقاهرة الجديدة







كتب كريم صبحى

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة إحالة حارس عقار وعاطل لمحكمة الجنح فى اتهامهما بسرقة شاشات من فيلا.

بدأت القضية بنجاح ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، أثناء تفقد هم الأوضاع الأمنية فى منطقة النرجس، فى القبض على كل من "حسام.ح. أ" 19 سنة، حارس فيلا، و"أحمد.م.ع" 20 سنة، عاطل، وبحوزتهما كرتونه داخلها 3 شاشات "LCD " 50 بوصة.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من فيلا بمنطقة النرجس، بأسلوب "التسلق"، وبالتوصل لمالكها، وباستدعائه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وقرر أنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة ، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.