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قضايا الدولة تطعن أمام "الإدارية العليا" على حكم إيقاف نشاط اوبر وكريم

السبت، 24 مارس 2018 03:31 م
قضايا الدولة تطعن أمام "الإدارية العليا" على حكم إيقاف نشاط اوبر وكريم هيئة قضايا الدولة





كتب أحمد إسماعيل
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قررت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (أول درجة) والقاضى بإيقاف ترخيص مزاولة شركتى "أوبر وكريم" لأنشطتهما داخل مصر.

 

وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن رئيس الهيئة وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.

 

وأوضح المستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إنه يجرى حاليا دراسة أسباب حكم القضاء الإدارى وإعداد صحيفة الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

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نص البيان


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