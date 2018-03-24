video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حمادة السيد المتهم بالانضمام لداعش

السبت، 24 مارس 2018 02:41 م
قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حمادة السيد المتهم بالانضمام لداعش إخلاء سبيل لاعب نادى أسوان حمادة السيد المتهم بالانضمام لتنظيم داعش-أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
إضافة تعليق

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل لاعب نادى أسوان حمادة السيد،المتهم بالانضمام لتنظيم داعش، بتدابير احترازية، وقررت تجديد حبسه 45 يوما.
 
وكانت النيابة حققت مع المتهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الجنايات" تقرر اليوم مصير محاسب متهم باختلاس 2.5 مليون جنيه من جهة عمله

إيداع نائب محافظ الإسكندرية بقفص اتهام محكمة التجمع تمهيدا لحاكمتها بالرشوة

النائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بمعاينة موقع حادث تفجير الإسكندرية

حماده طلبه

أسوان

لاعب كرة القدن

نيابة امن الدولة

اخبار المحاكم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة