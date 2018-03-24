قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حمادة السيد المتهم بالانضمام لداعش

قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل حمادة السيد المتهم بالانضمام لداعشالسبت، 24 مارس 2018 02:41 م
إخلاء سبيل لاعب نادى أسوان حمادة السيد المتهم بالانضمام لتنظيم داعش-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، السبت، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل لاعب نادى أسوان حمادة السيد،المتهم بالانضمام لتنظيم داعش، بتدابير احترازية، وقررت تجديد حبسه 45 يوما.
وكانت النيابة حققت مع المتهم فى القضية رقم 840 لسنة 2017، حيث وجهت إليه تهمة الانضمام والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابى، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتبنى أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
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