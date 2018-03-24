قبل 48ساعة من الانتخابات.. مديرو الأمن يتفقدون دور العبادة والمنشآت الحيوية

قبل 48ساعة من الانتخابات.. مديرو الأمن يتفقدون دور العبادة والمنشآت الحيويةالسبت، 24 مارس 2018 01:01 م
قوات تامين - ارشيفية
محمود عبد الراضى
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شهدت كافة محافظات الجمهورية، تفقد مديرى الأمن والقيادات الأمنية، القوات والخدمات المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة، وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن، والأقوال والارتكازات، ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، للتأكد من انتظام الخدمات، وتنفيذ الخطط الأمنية، والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى، والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.
تم التشديد على القوات، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد، خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة، بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب.
كانت وزارة الداخلية، قد شددت الإجراءات الأمنية، ورفعت حالة الاستنفار الأمنى، بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، وكثفت الخدمات الأمنية، ونشر الأكمنة، والارتكازات الأمنية فى جميع الميادين والمحاور، بداخل المحافظات، والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات، مع مواصلة الحملات الأمنية، واستهداف البؤر الإجرامية، وكذا نشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية، لتمشيط كافة المناطق الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية، من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية ،لضمان التدخل الفورى فى حالة ملاحظة أى أمر قد يهدد حياة المواطنين.
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