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قبل ما تفكر تعملها.. تعرف على عقوبة الضابط المزيف

السبت، 24 مارس 2018 11:09 ص
قبل ما تفكر تعملها.. تعرف على عقوبة الضابط المزيف حبس _ أرشيفية





كتب إيهاب المهندس
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يلجأ بعض المحتالين إلى انتحال صفة ضباط شرطة أو موظف تابع لجة سيادية للنصب على المواطنين وسرقتها، فخلال شهر فبراير الجارى نجحت الأجهزة الآمنة فى إلقاء القبض على العشرات من المحتالين بتهمة انتحال صفة، فنرى عاطل ينتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين بالإكراه، وآخر ينتحل صفة وكيل نائب عام لتهريب ممنوعات من كمين أمنى، ما يجعل مرتكب هذه الجرائم يواجه عقوبة الحبس كما جاء بالمادة 155 من قانون العقوبات.

 

ووضع المشرع نص المادة 155 من قانون العقوبات والتى تنص: "أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس".

 

كما وضع المشرع نص مادة 156 عقوبات والتى تنص: "كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 


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