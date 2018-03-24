قافلة طبية لائتلاف "حب الوطن" بمنشية البكارى فى الجيزة

قافلة طبية لائتلاف "حب الوطن" بمنشية البكارى فى الجيزةالسبت، 24 مارس 2018 09:19 م
حب الوطن
كتب حازم سعد حسب الله
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نظم المهندس محمد أسامة عبد الجواد أمين شباب ائتلاف حب الوطن وأمين شباب اتحاد عمال الجيزة قافلة طبية اليوم السبت، لأهالى منطقة منشية البكارى بالطوابق بفيصل شملت 10 تخصصات طبية، برعاية جمال العقبى وكيل لجنة القوى العاملة بالائتلاف ومنسق عام ائتلاف حب وطن بالجيزة، وأحمد عاشور أمين التنظيم، وبدور جمال عضو الهيئة العليا بائتلاف "حب الوطن".
ومن جانبه، قال عبد الجواد لـ"اليوم السابع"، إنه حريص على تقديم خدمة علاجية جيدة للمواطنين وسيقوم بتكرار هذه القافلة فى كل محافظات مصر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية.
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