قاضى "فض رابعة" لدفاع المتهمين: "القضية جنائية وملكش دعوة بالسياسة"







كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر ثالث جلسات مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة محمد الدماطى الدفاع الحاضر عن 9 متهمين ومن أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازى، حيث زعم الدفاع أن القضية سياسية، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا :" ملكش دعوة بالسياسة والقضية جنائية بحتة .. من يوم ما اشتغلت وأنا بمسك قضايا الرأى العام مفيش حد بيتدخل فى القضايا" فيما أمرت المحكمة بخروج المتهمين أثناء سماع الجلسة، وطلبت المحكمة من بديع الدخول للقفص والجلوس إذا أراد ذلك.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة لمحمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.