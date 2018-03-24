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قاضى "فض اعتصام رابعة" يطلع الدفاع على قرار نقل المحاكمة لمعهد الأمناء

السبت، 24 مارس 2018 11:06 ص
قاضى "فض اعتصام رابعة" يطلع الدفاع على قرار نقل المحاكمة لمعهد الأمناء المستشار حسن فريد





كتب إيهاب المهندس
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تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر ثالث جلسات مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى "فض اعتصام رابعة العدوية"، وفى بداية الجلسة قام رئيس المحكمة بإطلاع الدفاع على قرار المحكمة بنقل جلسات المحاكمة لمعهد أمناء الشرطة.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
 
وفى بداية الجلسة، أطلع رئيس المحكمة هيئة الدفاع على قرار وزير العدل، بنقل جلسات الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، لمعهد أمناء الشرطة بطرة، وصورة من الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بنقل جلسات الدائرة لمعهد أمناء الشرطة.
 
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة لمحمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
 

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