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فيديو وصور.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة ببسيون

السبت، 24 مارس 2018 03:45 م
فيديو وصور.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة بانتخابات الرئاسة ببسيون جانب من المسيرة





الغربية - أحمد زيادة
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خرجت مسيرة بمركز بسيون، اليوم السبت، لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018 تحت شعار - انزل - شارك - صوتك أمانة من أجل مصر من أجل الشهداء، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والشناوى عايد وكيل وزارة وزارة التربية والتعليم والدكتورة سهام رزق مدير عام الإدارة التعليمية وعزت عبد العال رئيس مجلس الأمناء وبالغربية وجمال ربيع وكيل الادارة التعليمية ببسيون.

 

بدأت المسيرة من أمام ديوان عام الإدارة التعليمية ببسيون والتى جابت الشوارع ووصل المشاركون فيها ما يقرب من 10 آلاف مواطن، كما شارك سكان 23 يوليو بالمسيرة.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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