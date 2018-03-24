فيديو.. وزير الداخلية يكرم أبطال سيناء.. ويؤكد: نقدم أرواحنا فداء للوطن







كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن التاريخ سيذكر بطولات رجال الشرطة، الذين يقدمون أرواحهم فداء لهذا الوطن.

وأضاف وزير الداخلية، على هامش تكريمه لمصابى الشرطة، وأبطال العملية الشاملة بسيناء، أن الوطن يستحق أن يبذل فى سبيله الغالى والنفيس، ونحن لا نملك أغلى من أرواحنا نقدمها فى سبيل وطننا الذى يستحق أن تبذل الأرواح الغالية فداء لترابه.

وخلال الاحتفال، سلم وزير الداخلية المصابين والمتميزين، الأنواط التى منحها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، وكرم الوزير عدد من القوات المشاركة فى العملية الشاملة "سيناء 2018".