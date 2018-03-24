فيديو.. وزير الداخلية: لدينا معلومات عن مرتكبى تفجير الإسكندرية وحددناهم

فيديو.. وزير الداخلية: لدينا معلومات عن مرتكبى تفجير الإسكندرية وحددناهمالسبت، 24 مارس 2018 09:24 م
اللواء مجدى عبد الغفار وزير اللداخلية
كتب محمود عبد الراضى
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قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، لدينا معلومات عن مرتكبى حادث محاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، وتقريبًا تم تحديدهم.
وأضاف وزير الداخلية، فى تصريحات له، على هامش تفقده لمكان الحادث وزيارة المصابين بالمستشفى، أن الحادث الإرهابى ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصرى نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشددًا على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى محاربة الإرهاب وأن تلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة فى حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات.
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