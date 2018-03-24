فيديو.. مدير الصحة العالمية يشكر مصر والسيسى بعد نجاحات علاج فيروس سى

وجه مدير منظمة الصحة العالمية يدروس أدهانوم الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى على الخدمات التى تؤديها للعالم وما تم إنجازه فى مسيرة مصر لعلاج فيروس سى.

وكانت مصر قد حققت نجاحات كبيرة فى علاج فيروس سى والسيطرة على انتشاره.

وكانت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قد انتهجت نهجا جديدا فى محاربة فيروي سى حيث يتم الكشف عن فيروس سى من خلال عربات متنقلة مجهزة يتم من خلالها اكتشاف الحالات المصابة، وتقييم الحالات، وصرف كورس العلاج بالمجان، تنفيذا لمبادرة الرئيس بالقضاء على فيروس سى بحلول عام 2020.

القافلة تشمل 4 سيارات، واحدة بها مركز اتصال متصل بشبكة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والمريض يتقدم فيها بالرقم القومى لمعرفة عما إذا كان تناول علاج لفيروس سى من قبل من عدمه، والسيارة الثانية لأخذ عينة من دم المريض لتحليلها، وتققيم حالته وإذا ثبت أنها إيجابية والشخص مصاب بفيروس سى، وإذا ثبت إيجابيته يتم إجراء تحليل البى سى آر، والتحاليل تستغرق 4 ساعات فقط، ويتم إجراء أشعة تلفزيونية على البطن فى العربة الثالثة، لتحديد وتقييم حالة الكبد، ومدى إصابته بتليف بالكبد، لتحديد العلاج المناسب له، وعند الانتهاء من الأشعة التلفزيونية "السونار"، إذا تأكد التشخيص بأنه مصاب بالفيروس، يتم صرف العلاج له فى العربة الرابعة، والتى تحتوى على صيدلية بها جميع علاجات فيروس سى المتوافرة فى مصر.