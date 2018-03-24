فيديو.. مدرسة بشمال سيناء تتزين بالأعلام لاستقبال انتخابات الرئاسة

فيديو.. مدرسة بشمال سيناء تتزين بالأعلام لاستقبال انتخابات الرئاسةالسبت، 24 مارس 2018 07:51 م
المدرسة تتزين بالأعلام
كتب محمود طه حسين
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ينشر اليوم السابع"، فيديو لمدرسة أحمد عرابى، بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، التى تزينت بالأعلام استعدادا لاستقبال العرس الديمقراطى لانتخابات الرئاسة 2018.
يأتى ذلك فى ظل ما تقوم به الدولة من جهود فى مكافحة الإرهاب وتنفيذ العملية الشاملة سيناء 2018، ويظهر الفيديو أعمال التنسيق التى تمت داخل المدرسة، حتى يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسر.
وتنطلق انتخابات الرئاسة تنطلق خلال اليومين القادمين، وقد قررت وزارة التربية والتعليم منح المدارس المخصصة كمقار للجان الانتخابات إجازة فقط مع استمرار الدراسة فى باقى المدارس.
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