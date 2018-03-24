فيديو.. كرم جبر: حادث الإسكندرية لن يزيد المصريين إلا إصرارا على دحر الإرهاب







كتب محمد السيد

أعرب الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أمله فى أن تكون أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية أيام وفاء، تلعب فيها الصحافة دورا مهما لصالح الوطن والجيش والشرطة والأمانة تجاه أرواح الشهداء.

وأكد "جبر"، فى كلمة له بمؤتمر الهيئة الوطنية للصحافة، المنعقد الآن، أن العمل الإرهابى الذى وقع بمنطقة رشدى بالإسكندرية اليوم لن يزيد المصريين إلا إصرارا على القضاء على الإرهاب ودحره وتطهير مصر من دنسه.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى كلمته، على أهمية تحفيز المواطنين وعموم الشعب المصرى بمختلف فئاته واتجاهاته على المشاركة فى انتخابات الرئاسة، أيام 26 و27 و28 مارس الجارى، حتى تتحول العملية الانتخابية لمهرجان وعرس ديمقراطى.