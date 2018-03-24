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فيديو.. فيلم تسجيلى بعنوان "إطلاق طاقات المصريين فى البحث العلمى"

السبت، 24 مارس 2018 12:32 م
فيديو.. فيلم تسجيلى بعنوان "إطلاق طاقات المصريين فى البحث العلمى" الرئيس السيسى





كتب سمير حسنى - محمد تهامى زكى
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عرض القائمون على المؤتمر القومى للبحث العلمى فيلما تسجيليا بعنوان "إطلاق طاقات المصريين فى البحث العلمى" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واستعرض الفيلم مجموعة من أبحاث وابتكارات الشباب المصرى فى مجالات الفضاء والاتصالات والأقمار الصناعية وغيرها من المجالات الأخرى.      

                   

المؤتمر يتناول مراجعة أولويات البحث العلمى فى مصر فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا ويهدف لربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع وخدمة أهداف التنمية.


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