فيديو.. فلسطينيون ينشدون أغانى ريم بنا أثناء تشيع جثمانها







كتب هيثم سلامة

تناقل رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، العديد من الفيديوهات لجنازة الفنانة الراحلة ريم بنا، والتى توفت على أثر مرض السرطان.

وتناولت الفيديوهات قيام المشيعين للجنازة بغناء العديد من أغانيها، مثل الأغنية الفلسطينية التراثية "موطنى" و" يما مويل الهوا" أثناء تشيع جسمانها.

رحلت ريم بنا المطربة والملحنة الفلسطينية والموزعة الموسيقية والناشطة أيضًا، صباح اليوم السبت، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر تجاوز الـ51 عامًا.