video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 25 مارس 2018 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. فلسطينيون ينشدون أغانى ريم بنا أثناء تشيع جثمانها

السبت، 24 مارس 2018 11:20 م
فيديو.. فلسطينيون ينشدون أغانى ريم بنا أثناء تشيع جثمانها ريم بنا





كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

تناقل رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، العديد من الفيديوهات لجنازة الفنانة الراحلة ريم بنا، والتى  توفت على أثر مرض السرطان.

 

وتناولت الفيديوهات قيام المشيعين للجنازة بغناء العديد من أغانيها، مثل الأغنية الفلسطينية التراثية "موطنى" و" يما مويل الهوا" أثناء تشيع جسمانها.

 

رحلت ريم بنا المطربة والملحنة الفلسطينية والموزعة الموسيقية والناشطة أيضًا،  صباح اليوم السبت، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر تجاوز الـ51 عامًا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ريم بنا تكتب عن الموت قبل رحيلها وتصفه بـ«الفصل المزيف»

موطنى

وفاة ريم بنا

ريم بنا

رحيل الفنانة ريم بنا

رحيل ريم بنا




لا تفوتك
BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

BBC: العثور على جدارية نادرة للملكة حتشبسوت داخل مخزن متحف فى ويلز

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

صور.. الدولة تنتفض لمعرفة المتورطين فى حادث تفجير الإسكندرية.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرى الداخلية والصحة.. والنائب العام يكلف نيابة أمن الدولة بالمعاينة والتحقيق.. ومدير الأمن: أنا وجنودى فداء لمصر

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

فيديو وصور.. وفد من الشرطة الأمريكية يصل القاهرة لقضاء الويك إند وتفقد المعالم الأثرية والسياحية.. استقبال حافل بالطبل والمزمار وعرض التنورة للزائرين.. والتقاط الصور التذكارية مع الفرق الاستعراضية

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

ميدو يحتفل بهدف ابنه فى سباعية الأهلى.. وشريف إكرامى يداعبه بالهزيمة

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

باحثون صينيون يطورون قبعة ذكية يمكنها خداع أنظمة التعرف على الوجه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة