فيديو.. تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة لـ 21 أبريل

فيديو.. تأجيل محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية المتهمة بالرشوة لـ 21 أبريلالسبت، 24 مارس 2018 04:37 م
كتب : أمنية الموجى_ أحمد حسنى_ تصوير خالد كامل
كان وسام إسماعيل دفاع المتهم الثانى والثالث والرابع، بقضية اتهامهم مع سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية، بارتكاب جرائم طلب وتقديم رشوة مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباته، وتزوير محرر رسمى واستعماله، التمس بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها لغير ذى صفة، وقدم حافظة مستندات.
وأكد إسماعيل خلال جلسة محاكمة المتهمين، أنه مستعد للمرافعة والتى تحدد موعدها هيئة المحكمة، مؤكدا على تمسكه بعترافات موكليه أمام نيابة أمن الدولة العليا، منذ فجر التحقيقات وأقوالهم حتى الآن أمام هيئة المحكمة، مستعصما بنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعفى موكليه من العقاب لاعترافهم.
ورد رئيس المحكمة قائلا: "عارفين أن حضرتك جاهز للمرافعة"، وحددت المحكمة محاكمة المتهمين، لجلسة 21 أبريل المقبل للمرافعة.
فيما طالب دفاع المتهم السابع التصريح له بالحصول على شهادة من إدارة شئون البيئة بالاسكندرية توضح التوصيف الوظيفى للمتهم السابع، وطالب باخلاء سبيل المتهم، لتقرر المحكمة إخلاء سبيل المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.
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