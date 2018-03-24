فيديو.. إيمان حنا تكشف تفاصيل زيارتها لليمن وحقائق الصراعات السياسية بعدن







كشفت الزميلة إيمان حنا، مدير تحرير الشئون الخارجية بـ"اليوم السابع"، تفاصيل زيارة الوفد الصحفى المرسل إلى اليمن، لكشف غموض الأحداث الدائرة بالبلد الشقيق، عن قرب، ومتابعة الصراعات السياسية فى ظل تضارب الأخبار وقلة المصادر الموثوقة باليمن.

وأكدت خلال حوارها لبرنامج "فى عمق الحدث" المذاع عبر التليفزيون اليمنى، أن السفارة اليمنية فى القاهرة قدمت للوفد الصحفى كل التسهيلات والدعم الممكن من أجل إنجاح الزيارة، ذلك بالإضافة للجانب التأمينى التام لأعضاء الوفد الصحفى بالتعاون مع وزارة الإعلام اليمنية؛ وأوضحت أنه خلال زيارة الوفد لليمن التقى بهم عدد من الوزراء والمسئولين، وأنه تم استقبالهم فى القصر الرئاسى باليمن، وتم التأكيد على تقديم السلطات اليمنية كافة الدعم للوفد خلال الزيارة.

وقالت إيمان حنا، أنها تلقت كثيرا من التحذيرات قبيل سفرها برفقة الوفد الصحفى لليمن، إلا أنها أصرت على القيام بهذه المهمة، للوصول إلى كافة الحقائق التى تخص الشأن اليمنى، وكشف الجرائم التى ترتكبها الميليشيات الحوثية باليمن، واعتداءاتهم المستمرة والمتكررة على المواطنين العزل وعلى الثروات والآثار والتراث اليمنى العتيق؛ وأشارت إلى جهود المملكة العربية السعودية فى مساعدة أشقائها فى اليمن على حماية بلادهم من قوى الشر الداخلية لديهم، ومن خطر التدخل الإيرانى فى المنطقة العربية.

وخلال حديثها دعت "إيمان" جميع الصحفيين العرب إلى التوجه لكشف الحقائق عن قرب ومشاهدة ما يدور على أرض الواقع، بالقيام بزيارات للبلدان وكشف الحقائق ونقلها من قلب الحدث، حيث إنهم سيجدون ما لم يكن متوقعا، وحقائق منافية تماما لما تنقله المواقع ووكالات الأنباء التى قد تكون موالية لطرف دون الآخر، وذلك يأتى فى إطار دور الصحفيين والإعلاميين بالاجتهاد والأمانة فى الوصول للحقائق.