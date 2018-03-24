فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى

فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحىالسبت، 24 مارس 2018 04:33 م
حجاج - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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تنقسم مستويات الحج السياحى إلى 4 مستويات فى موسم العام الحالى والأسعار غير شاملة سعر تذاكر الطيران
برامج 5 نجوم
- صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا قيمة البرنامج 120 ألفا و750 جنيها.
- صف ثان من 250 مترا حتى 1250 مترا قيمة البرنامج 106 آلاف و375 جنيها.
برامج 4 نجوم
- صف أول من الحرم حتى 750 مترا قيمة 89 ألفا و700 جنيه
- صف ثان من 750 مترا حتى 1250 مترا قيمة 86 ألفا و250 جنيها
برامج الاقتصادى طيران
- موسم كامل بفنادق مكة حتى 1250 مترا قيمة 59 ألفا و225 جنيها
- موسم كامل بفنادق مكة تبعد من الحرم 2500 متر تبلغ سعر 56 ألفا و925 جنيها.
- برنامج تحسين 5 نجوم 52 ألفا و900 جنيه.
- برنامج تحسين 4 نجوم 50 ألفا و600 جنيه.
برامج الاقتصادى برى
- موسم كامل بفنادق مكة حتى 1250 مترا قيمة 60 ألفا و375 جنيها.
- موسم كامل بمكة حتى 2500 متر، 58 ألفا و650 جنيها.
- برنامج البرى تحسين 5 نجوم سعر 55 ألفا و200 جنيه.
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