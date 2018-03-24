فيديوجراف.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحى







كتبت ميرفت رشاد

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تنقسم مستويات الحج السياحى إلى 4 مستويات فى موسم العام الحالى والأسعار غير شاملة سعر تذاكر الطيران

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برامج 5 نجوم

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‪-‬ صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا قيمة البرنامج 120 ألفا و750 جنيها‪.‬

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‪-‬ صف ثان من 250 مترا حتى 1250 مترا قيمة البرنامج 106 آلاف و375 جنيها‪.‬

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برامج 4 نجوم

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- صف أول من الحرم حتى 750 مترا قيمة 89 ألفا و700 جنيه

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- صف ثان من 750 مترا حتى 1250 مترا قيمة 86 ألفا و250 جنيها

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برامج الاقتصادى طيران

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- موسم كامل بفنادق مكة حتى 1250 مترا قيمة 59 ألفا و225 جنيها

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- موسم كامل بفنادق مكة تبعد من الحرم 2500 متر تبلغ سعر 56 ألفا و925 جنيها‪.‬

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- برنامج تحسين 5 نجوم 52 ألفا و900 جنيه‪.‬

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- برنامج تحسين 4 نجوم 50 ألفا و600 جنيه‪.‬

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برامج الاقتصادى برى

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- موسم كامل بفنادق مكة حتى 1250 مترا قيمة 60 ألفا و375 جنيها‪.‬

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- موسم كامل بمكة حتى 2500 متر، 58 ألفا و650 جنيها‪.‬

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- برنامج البرى تحسين 5 نجوم سعر 55 ألفا و200 جنيه‪.‬