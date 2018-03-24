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فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات خاصة بها بأغلبية ساحقة

السبت، 24 مارس 2018 03:00 م
فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 4 قرارات خاصة بها بأغلبية ساحقة مجلس حقوق الإنسان- أرشيفية





أ ش أ
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رحب المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الأممى أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة.


وشدد المتحدث الرسمي، فى تصريح اليوم السبت، على أن التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر انحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيرا "عن طهارة التمسك بالوقوف فى وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد".


وأضاف "أن تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل فى المنطقة، وهو الحل الذى تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضى المحتلة عام 67". 
 

وتوجه المتحدث الرسمى بالشكر والتقدير إلى كافة الدول التى صوتت لصالح هذه القرارات، مؤكدا أن تلك الدول تنطلق فى مواقفها من إيمانها العميق بالحرية والكرامة الإنسانية والمساواة والعدل بين جميع أبناء البشرية.

 


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