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فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

السبت، 24 مارس 2018 11:10 م
فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة





الإسكندرية – أسماء على بدر
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قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت فى العاشرة من مساء اليوم السبت، فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الريح وارتفاع الموج إلى المعدلات التى تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تماماً.

 

هذا وقد بدأت إدارتى حركة السفن والخدمات البحرية فى قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 12 سفينة، كما بدأت فى دخول سفن المخطاف الخارجى الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكى والتى بلغ عددها 16 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز؛ ومن ناحية أخرى شدد اللواء بحرى. مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية على الجهات المختصة لتوخى الحذر أثناء دخول وخروج السفن حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

 


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