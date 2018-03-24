فتح باب التسجيل بعمومية "أطباء الأسنان" لمناقشة ميزانيتى عامى 2014 و2015

فتح باب التسجيل بعمومية "أطباء الأسنان" لمناقشة ميزانيتى عامى 2014 و2015السبت، 24 مارس 2018 02:13 م
الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح باب التسجيل، بالجمعية العمومية العادية، لأعضاء النقابة، والمقرر عقده اليوم السبت، بدار الحكمة.
وقال الدكتور إيهاب هيكل، وكيل النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه من المقرر أن تناقش العمومية، ميزانيتى عامى 2014، و2015، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والتصديق على قرارات الجمعية العمومية العادية والطارئة السابقتين، واعتماد اللائحة الإدارية الداخلية للموظفين، وتعيين مراقب مالى جديد.
وأضاف :"ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مناقشة رفع الحد الأقصى للصرف للنقيب والأمين العام وهيئة المكتب باللائحة المالية للنقابة للتضخم، واعتماد تعديل أسعار الخدمات المقدمة للأجانب على أن يتم سدادها بالدولار، واعتماد أسعار تسجيل غرف العمليات، ومعامل الباثولوجيا طبقا لقرار المجلس، بالإضافة إلى النظر فى زيادة قيمة الترشح للانتخابات طبقا لقرار الجمعية العمومية فى ديسمبر 1990، والذى لم يطبق فى الانتخابات 2012، و2018".
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