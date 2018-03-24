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غيوم ورياح مصحوبة بالأتربة وسوء للأحوال الجوية بجنوب سيناء

السبت، 24 مارس 2018 10:28 ص
غيوم ورياح مصحوبة بالأتربة وسوء للأحوال الجوية بجنوب سيناء غيوم ورياح - أرشيفية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم السبت حالة من عدم الاستقرار فى سوء الأحوال الجوية حيث تعرضت مدن المحافظة إلى غيوم ورياح مصحوبة بالأتربة.

 

قال يوسف منسى مدير عام إدارة العمليات والأزمات والطوارئ بالمحافظة إن الطقس غير المستقر بالمحافظة حيث تشهد المحافظة غيوم ورياح مصحوبة بالأتربة.

 

وأضاف مدير العمليات أن جميع الطرق القادمين والمغادرين المحافظة مفتوحة ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بجميع المدن بالمعدات الثقيلة على الطرق تحسبا لهطول أمطار.

 

كما أعطى العميد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء توجيهاته بتكثيف الدوريات المرورية الثابتة والمتحركة على الطرق لتوجيه قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق وعدم السرعة خاصة فى ظل العواصف الترابية التى تتعرض لها مدن.


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