غلق طريق أبو سمبل السياحى وأسوان القاهرة الصحراوى بسبب العاصفة الترابية







أسوان - ندى سليم

أغلقت إدارة المرور بمديرية أمن أسوان، منذ قليل، طريق أسوان _ القاهرة من الصحراوى الغربى، فضلا عن اغلاق طريق أسوان _ أبو سمبل الصحراوى أمام حركة السيارات.

ونصحت إدارة المرور المواطنين بتوخى الحذر خلال القيادة لحين الانتهاء العاصفة الترابية التى ضربت المحافظة منذ صباح اليوم السبت، كما نوهت الادارة بتيسير حركة المرور بطريق أسوان الزراعى، على أن يتم فتح الطرق المغلقة عقب تحس حالة الطقس.