غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظراً لسوء الأحوال الجومائية







الإسكندرية – أسماء على بدر

أعلن رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية ،غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد أن وصلت سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية لدرجة لا تسمح بدخول وخروج السفن.

وأضاف الغندور فى بيان له اليوم أن قرار غلق البوغاز للحفاظ علي سلامة الأرواح والسفن والأرصفة والبضائع.