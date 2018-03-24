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السبت، 24 مارس 2018 02:39 ص
خالد صلاح
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غدًا.. الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك

السبت، 24 مارس 2018 02:00 ص
غدًا.. الحكومة تقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك البنك المركزى المصرى





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يطرح البنك المركزى المصرى، غدًا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 6.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 7.7 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

 

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 


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