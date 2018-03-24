"غادة والى" توجه مدير مديرية التضامن بتقديم الدعم لضحايا انفجار الإسكندرية







كتب مدحت وهبة

وجهت غاده والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، مدير المديرية بالإسكندرية، محمد كمال، وفريق الإغاثة بالانتقال إلى موقع حادث الانفجار الذى وقع بالإسكندرية، لتقديم الدعم وإعداد تقرير ميدانى وتوفير أوجه الرعاية للمصابين.

كما وجهت "والى" بإعداد بحث لكل حالة من الضحايا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التعويضية المناسبة.

وقد كشفت التقارير الأولية خسائر فى السيارات والمبنى المواجه للانفجار، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى العسكرى ونتج عن الحادث إصابة 6 أفراد وحالة وفاه واحدة.