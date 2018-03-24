video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى تستنكر حادث انفجار الإسكندرية وتؤكد: نواصل العمل لدعم الدولة

السبت، 24 مارس 2018 03:03 م
غادة والى تستنكر حادث انفجار الإسكندرية وتؤكد: نواصل العمل لدعم الدولة غاده والى وزيرة التضامن الاجتماعى





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أدانت غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انفجار سيارة مفخخة بمحافظة الإسكندرية اليوم، مؤكده أن الحادث لن يثنى عزيمة المصريين عن استمرارهم فى العمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، ولن يزد المصريين إلا إصرارا على دعم بلدهم.
 
وأعربت الوزيرة فى تصريحات اليوم السبت عن أسفها لوقوع ضحايا جراء الحادث الإرهابى، داعية الله أن يلهم ذوى الشهداء الصبر ويمن بالشفاء على المصابين، مؤكدة أن الوزارة تتولى رعايتهم ورعاية ذويهم ونوفر لهم كل احتياجاتهم، كما تقوم الوزارة بدورها فى الحماية والرعاية ثم التنمية، حيث يتولى فريق الآن إعداد دراسة حالة لكل من الضحايا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التعويضية المناسبة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"غادة والى" توجه مدير مديرية التضامن بتقديم الدعم لضحايا انفجار الإسكندرية

غادة والى: 10ملايين مستفيد من برنامج تكافل وكرامة حتى الآن

غادة والى

التضامن

انفجار إسكندرية

مصر




لا تفوتك
الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

الإدارية العليا تقضى بإلغاء تغريم "مبارك والعادلى" فى قضية "قطع الاتصالات"

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

"الأرصاد": طقس صيفى خلال أيام انتخابات الرئاسة.. ومتوسط الحرارة 30 درجة

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

فيديو وصور.. محاولة إرهابية فاشلة لاغتيال مدير أمن الإسكندرية.. استشهاد رقيب شرطة وإصابة 4 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة.. والداخلية: نجاة اللواء مصطفى النمر.. وقوات التدخل السريع تفرض كردونا أمنيا بمحيط الحادث

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

ثروت الخرباوى لـ"اليوم السابع": "الإخوان" تجمع بطاقات الرقم القومى فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل ألف جنيه للشخص.. مذكرات حسن البنا ليست أصلية.. والجماعة حذفت علاقته بالماسونية

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

مدرب الأهلى عن ودية مصر والبرتغال: لا تنشغلوا بالنتائج ..وأنظروا للمكاسب

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة