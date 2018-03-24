غادة والى تستنكر حادث انفجار الإسكندرية وتؤكد: نواصل العمل لدعم الدولة







كتب مدحت وهبة

أدانت غاده والي وزيرة التضامن الاجتماعى، حادث انفجار سيارة مفخخة بمحافظة الإسكندرية اليوم، مؤكده أن الحادث لن يثنى عزيمة المصريين عن استمرارهم فى العمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة، ولن يزد المصريين إلا إصرارا على دعم بلدهم.

وأعربت الوزيرة فى تصريحات اليوم السبت عن أسفها لوقوع ضحايا جراء الحادث الإرهابى، داعية الله أن يلهم ذوى الشهداء الصبر ويمن بالشفاء على المصابين، مؤكدة أن الوزارة تتولى رعايتهم ورعاية ذويهم ونوفر لهم كل احتياجاتهم، كما تقوم الوزارة بدورها فى الحماية والرعاية ثم التنمية، حيث يتولى فريق الآن إعداد دراسة حالة لكل من الضحايا تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التعويضية المناسبة.