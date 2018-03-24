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السبت، 24 مارس 2018 12:37 م
خالد صلاح
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عواصف ترابية شديدة تضرب الوادى الجديد

السبت، 24 مارس 2018 11:20 ص
عواصف ترابية شديدة تضرب الوادى الجديد عواصف ترابية - أرشيفية





أ ش أ
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شهدت محافظة الوادى الجديد اليوم السبت عواصف ترابية شديدة ضربت الطرق السريعة وعددا من المناطق المتفرقة بالقرى والمدن مما تسبب فى حجب الرؤية على الطرق السريعة وعدد من الطرق الفرعية بين القرى والمدن، وتزامنت العاصفة الترابية مع انخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وشددت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد التواجد الأمنى والمرورى بالأكمنة الشرطية على الطرق لتوجيه النصح للسائقين ورواد الطرق لتوخى الحذر أثناء قيادة السيارات والالتزام بالسرعات المقررة فى أثناء القيادة والتوقف تماما فى حال حجب الرؤية.

 


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