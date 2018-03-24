"عمومية بنك التعمير والإسكان" تصدق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية







كتب - أحمد يعقوب

اختتمت الجمعية العامة لبنك التعمير والإسكان عن عام 2017، جدول أعمالها بالموافقة على 10 بنود من أصل 11 بند يتضمن التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك فى 31/12/2017، والموافقة على القوائم المالية المستقبلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهية فى31/12/2017، كم أقرت الجمعية التغيرات التى طرأت على تشكيل مجلس الإدارة وتجديد تعيين مراقبى الحسابات، مع تعليق بند توزيعات المساهمين لحين إعادة العرض على البنك المركزى.

وشهدت الجمعية العامة هذا العام اعتراض من المساهمين للبند الخاص بشأن توزيعات المساهمين والذى أقر فيه تخفيض نسبة توزيع الأرباح “المعلن عنها مسبقاً بإعلان جدول أعمال الجمعية العمومية “من توزيع الأسهم من 250 قرشًا إلى 150 قرشًا للسهم.

وبناءاً عليه فقد تم ارجاء هذا البند لحين إعادة العرض على البنك المركزى المصرى على أن يتم دعوة جمعية عامة عادية أخرى لاعتماد توزيعات المساهمين وفقاً لما ينتهى إليه مجلس الإدارة والبنك المركزى.

وأكد فتحى السباعى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى حواره مع المساهمين أثناء انعقاد الجمعية أن البنك المركزى هو الرقيب على البنوك، ولقرارته دائماً مبرراتها التى تصب فى مصلحة العملاء والمساهمين، وأضاف أن قرار المركزى الخاص بتخفيض نسبة التوزيع يسعى إلى تأمين مخصصات البنك حماية لحقوق مودعيه بالإضافة إلى تقوية المركز المالى للبنك وخاصة بالنسبة لمتطلبات الخاصة ب(أى كاب) والمعايير الجديدة “IFRS9 "،