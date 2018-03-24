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عمرو أديب بـ"ON E": كل صوت يدخل صناديق الانتخابات خنجر فى صدر أعداء الوطن

السبت، 24 مارس 2018 10:58 م
عمرو أديب بـ"ON E": كل صوت يدخل صناديق الانتخابات خنجر فى صدر أعداء الوطن الإعلامى عمرو أديب





كتب أيمن رمضان
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ناشد الإعلامى عمرو أديب، المصريين المشاركة بقوة فى انتخابات الرئاسة التى ستنطلق يوم الاثنين المقبل، كل صوت يدخل صناديق الاقتراع هو دعم لمصر فى مواجهة أعداء الوطن، وتابع: أعداء الوطن هم الإرهابيون والإخوان وقطر وتركيا".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن العملية الإرهابية الغادرة التى وقعت بالإسكندرية اليوم، تعد من أغبى العمليات الإرهابية التى ضربت البلاد كونها وحدت صفوف المصريين خلف دولتهم وشجعتهم على بذل كل غالى ونفيس من أجل الحفاظ على أمنها ومستقبلها، لافتاً إلى أن ذلك وضح جلياً فى ردود فعل أهالى الإسكندرية الذين عبروا بقوة عن أن هذه العمليات الخسيسة لن تثنيهم عن الدفاع عن وطنهم.

 

ولفت "أديب"، إلى أن المؤسسات الأمنية المصرية تعمل بكل طاقتها للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، متابعًا: "كل فرد أمن مصرى هو مشروع شهيد، ولكن حمير الإرهاب لن يدركوا ذلك".


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