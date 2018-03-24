عضو بـ"الزراعيين": ٥ كيلوات من تقاوى نبات الكينوا تكفى لزراعة فدان







كتبت آية دعبس

قال المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، إن نبات الكينوا يعد من أغنى الأغذية بالبروتين، بنسب تفوق الموجودة فى الحليب واللحوم الحمراء، مثمنا اتجاه وزارة الزراعة للتوسع فى زراعته، مشيرا إلى أنه يتم زراعته حاليا ببعض المناطق المحدودة فى كفر الشيخ وبمحافظة بنى سويف.

وأوضح البدرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الكينوا من النباتات الأقل استهلاكا للمياه عن القمح ويتحمل ملوحة التربة والجفاف، لذا فأنه مناسب للزراعة فى المناطق ذات التربة الرملية والمناطق القاحلة والمناطق المستصلحة حديثا، لافتا إلى وجود 3 أنواع من الكينوا هم: الأحمر، الأصفر، والأسود، ويحتاج الفدان فقط ٥ كيلو جرام من التقاوى للزراعة، مؤكدا على وجود العديد من الفوائد الصحية لذلك النبات.

وكانت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، قد بدأت فى خطة للتوسع فى زراعة نبات "الكينوا"، لما له من قيمة غذائية مرتفعة وتحمله للظروف البيئية المختلفة من جفاف وملوحة وترشيحه للمساهمة الفاعلة فى حل مشكلة الأمن الغذائى للدول النامية.