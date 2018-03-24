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عبد العال أمام "البرلمانى الدولى": التدخل الأجنبى والإرهاب يستدعيان التضامن

السبت، 24 مارس 2018 05:56 م
عبد العال أمام "البرلمانى الدولى": التدخل الأجنبى والإرهاب يستدعيان التضامن رئيس مجلس النواب





أ ش أ
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قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إن المنطقة العربية تمر بظروف حرجة تشمل كثيرا من التحديات، على رأسها التدخل الأجنبي، والإرهاب، وهو ما يتطلب التضامن والتكاتف بين الدول العربية لمواجهتها


جاء ذلك فى كلمة ألقاها عبد العال خلال ترؤسه أعمال الاجتماع التنسيقى للوفود البرلمانية العربية فى الجمعية ١٣٨ للاتحاد البرلمانى الدولى بمدينة جنيف السويسرية، وذلك بصفته ممثلا للمجموعة العربية فى اللجنة التنفيذية للاتحاد.


وأشار عبد العال إلى أن هذا الاجتماع ينعقد فى ظل ظروف حرجة تمر بها المنطقة العربية، تتضمن كثيرا من التحديات، أولها التدخل الأجنبى من دول تعيد رسم الحاضر مستدعية الماضى القديم، إلى جانب تحديات الإرهاب الذى يضرب كثيرا من الدول العربية فى الشرق والغرب، وتحديات أخرى متعلقة بالتنمية البشرية.


وأكد عبد العال أن كل هذه التحديات تفرض علينا أن نكون متوحدين ومتضامنين على قلب رجل واحد، مضيفا :" علينا أن نعترف أن هناك تشتتا ولكن التضامن يجعل الطامعين يتنحوا جانبا.. الأمور واضحة.. والحق بين.. حق الأمة العربية فى أراضيها واستغلال ثرواتها".

 

 


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