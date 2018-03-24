طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لمدينة دمياط للأثاث إبريل المقبل







دمياط عبده عبد البارى

أعلن أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بورش المرحلة الثانية من مشروع مدينة دمياط للأثاث إبريل المقبل وذلك استكمالا للأعمال الإنشائية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة بحضور محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط العميد محمد نجيب.

وأكد صالح، الجهد المبذول في المشروع ليرى النور خاصة مع إنشاء محطات الصرف الصحي والكهرباء لخدمة المدينة والتي تصل تكلفة المرافق بالمدينة إلى 775 مليون جنيه، مشيرا إلى أن المشروع لن ينجح إلا بدعم ومساندة أهل دمياط.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة دمياط للأثاث المهندس معتز بهاء الدين، "إن المشروع قومي يهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها حيث تم الانتهاء من هناجر المرحلتين الأولى والثانية في فترة قصيرة وأن جميع الأعمال التي تمت بالمدينة هي إنجاز حقيقي.

وأضاف "أنه جاري تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لطرح المرحلة الثالثة من المشروع وذلك بعد الانتهاء فورا من طرح المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركات أمن ونظافة لخدمة المدينة.

يشار إلى أن مشروع مدينة الأثاث بدمياط يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر والتي توليها الدولة اهتماما بالغا، ويهدف إلى إنشاء مدينة متكاملة ومتخصصة في صناعة الأثاث وكل ما يتعلق بها من حرف وصناعات صغيرة ومتوسطة وصناعات مغذية ومكملة لها، ويضم 1500 ورشة لصغار الصناع وأراضي للأغراض الصناعية كاملة المرافق بمساحة إجمالية تبلغ 600 ألف متر مربع.

كما تشمل المدينة منطقة تجارية تسويقية تضم مركزا تجاريا لتسويق الأثاث يضم 400 معرض وأرض معارض وفندق 4 نجوم وآخر 3 نجوم، و مركزا دوليا للمؤتمرات، وتشمل أيضا خدمات إدارية ومستشفى و مركزا تكنولوجيا، و معهدا فنيا للتصميم والتدريب الحرفي، وخدمات مكملة أخرى.