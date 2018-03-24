video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث يناير 2011

السبت، 24 مارس 2018 05:06 ص
ضبط هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث يناير 2011 اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية – أسماء على بدر
إضافة تعليق

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول العامرية من ضبط ع ج ف  ٤٠ سنة صاحب محل ملابس مقيم محطة الزلزال ، دائرة قسم مطروح ، محافظة مطروح و اخر منطقة الكيلو ٣٣ الطريق الساحلي .. دائرة القسم .. الهارب من سجن وادي النطرون أثناء احداث يناير ٢٠١١ م في القضيتين رقمي القضية رقم ٢٠٤ / ٢٠٠٨ جنايات أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان العامرية" سلاح " و حكم عليه فيها بالسجن لمدة ١٠ سنوات، القضية رقم ٦٤٨٩ / ٢٠٠٨ جنايات قسم شرطة ثان العامرية " مخدرات "

و حكم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ، و جارى التنفيذ عليه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإسكندرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار الحوادث




لا تفوتك
CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

CNN: منتخب مصر قوة لا يستهان بها فى كأس العالم 2018

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

بدء الصمت الانتخابى وحظر الدعاية لمرشحى الرئاسة

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

لماذا أصدر تنظيم الحمدين قائمة إرهاب؟.. مؤسس المخابرات القطرية: مناورة ساذجة من أمير التطرف.. أستاذ علوم سياسية: لغسل يده من الإرهاب قبل اللقاء المرتقب مع ترامب.. وخبراء: العالم سُيكذبها

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

انتخابات الرئاسة 2018.. القضاة يتسلمون مظاريف الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الفرعية بالمحافظات.. الهيئة الوطنية للانتخابات: غدا بدء الصمت الانتخابى وتوقف دعاية المرشحين.. وتؤكد:لجان رصد المخالفات لم تتلقى أى شكاوى

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

ارتفاع الطلب على تذاكر الطيران لمصر لـ13% خلال أسبوع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة