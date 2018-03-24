ضبط هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث يناير 2011

اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول العامرية من ضبط ع ج ف ٤٠ سنة صاحب محل ملابس مقيم محطة الزلزال ، دائرة قسم مطروح ، محافظة مطروح و اخر منطقة الكيلو ٣٣ الطريق الساحلي .. دائرة القسم .. الهارب من سجن وادي النطرون أثناء احداث يناير ٢٠١١ م في القضيتين رقمي القضية رقم ٢٠٤ / ٢٠٠٨ جنايات أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان العامرية" سلاح " و حكم عليه فيها بالسجن لمدة ١٠ سنوات، القضية رقم ٦٤٨٩ / ٢٠٠٨ جنايات قسم شرطة ثان العامرية " مخدرات "
و حكم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ، و جارى التنفيذ عليه.
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