ضبط هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث يناير 2011







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية وضباط وحدة مباحث قسم شرطة اول العامرية من ضبط ع ج ف ٤٠ سنة صاحب محل ملابس مقيم محطة الزلزال ، دائرة قسم مطروح ، محافظة مطروح و اخر منطقة الكيلو ٣٣ الطريق الساحلي .. دائرة القسم .. الهارب من سجن وادي النطرون أثناء احداث يناير ٢٠١١ م في القضيتين رقمي القضية رقم ٢٠٤ / ٢٠٠٨ جنايات أمن دولة طوارئ قسم شرطة ثان العامرية" سلاح " و حكم عليه فيها بالسجن لمدة ١٠ سنوات، القضية رقم ٦٤٨٩ / ٢٠٠٨ جنايات قسم شرطة ثان العامرية " مخدرات "

و حكم عليه فيها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات ، و جارى التنفيذ عليه.