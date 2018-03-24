ضبط نصف طن دقيق تموينى على تروسيكل قبل بيعها بالسوق السوداء ببورسعيد







بورسعيد –محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملة تموينية من خلال متابعة الأسواق والمحلات التجارية برئاسة ناصر ثابت للتأكد من مدى سلامة السلع المعروضة للحفظ على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت الحملة التى قادها محمد النجدى، رئيس قطاع الرقابة التموينية وعباس زغلول وعبده القماش وأحمد الوصيف من مفتشى الرقابة ضبط نصف طن من الدقيق التموينى استخراج 82% المخصص لإنتاج الخبز البلدى أثناء محاولة تهريبه على تروسيكل بنطاق دائرة حى المناخ.

وقال النجدى لـ"اليوم السابع" إنه تم التحفظ على المضبوطات التى تخالف المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 45 المعدل بالقانون 109 لسنة 80 بشركة المطاحن الحديثة جنوب بورسعيد واستئذان النيابة العامة بإضافة المضبوطات على رصيد المطحن حتى يتسنى صرفه للمخابز التموينية لإنتاج الخبز البلدى.

وتحرير المحضر رقم 165 جنح أمن دولة طوارئ المناخ واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.