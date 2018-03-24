ضبط عاطلين يقومون بتثبيت المواطنين وسرقة متعلقاتهم بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

نجحت مباحث القليوبية من ضبط عاطلين قاما بالتعدى على عاملين والاستيلاء منهما على مبلغ 9 آلاف جنيه و2 هاتف محمول بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أثناء مرور الملازم أول محمد على الضابط بمركز القناطر الخيرية، وبصحبته القوة المرافقة بطريق باسوس الحادثه – دائرة المركز استغاث به كلا من مصطفى. ح 19سنة، عامل، وطلال. س 16 سنة عامل، وقررا بقيام شخصان مجهولان باستيقافهما والتعدى عليهما بالضرب والاستيلاء منهما على مبلغ مالى تسعة آلاف وخمسمائة جنيه و 2 هاتف محمول.

على الفور قام الضابط والقوة المرافقة بتتبع خط سير هروب الجناة، حيث امكن ضبطهما وتبين أنهما كلا من أحمد. ف 26 سنة عاطل، وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه والهواتف المحمولة الخاصة بالمجنى عليهما، وسعد. ع 35 سنة، عاطل وبحوزته ولاعة على هيئة مسدس وسلاح ابيض مطواة بمواجهة المتهمان، اعترفا بارتكاب الواقعة.

جارى تطوير مناقشة المتهمان للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3033 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2018م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.