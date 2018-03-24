ضبط طالب بحوزته كيلو حشيش بمحطة سكك حديد أسوان







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان من ضبط محمود . ج . م – 24 سنه – طالب – ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ، وذلك حال تواجده بالمحطة وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ، وهاتف محمول .

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق