ضبط طالب بحوزته كيلو حشيش بمحطة سكك حديد أسوان

مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان من ضبط محمود . ج . م – 24 سنه – طالب – ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ، وذلك حال تواجده بالمحطة وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ، وهاتف محمول .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
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