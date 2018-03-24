video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 01:53 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط طالب بحوزته كيلو حشيش بمحطة سكك حديد أسوان

السبت، 24 مارس 2018 01:11 م
ضبط طالب بحوزته كيلو حشيش بمحطة سكك حديد أسوان مخدر الحشيش-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تمكنت مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد أسوان من ضبط محمود . ج . م –  24 سنه – طالب – ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا ، وذلك حال تواجده بالمحطة وبحوزته 3 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ، وهاتف محمول .
 
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

مساعد وزير الداخلية يشرف على حملات ضبط المرور والكشف عن المخدرات (صور)

تحرير 1029 مخالفة مرورية وضبط 17 شخصا بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات بالبحيرة

الداخلية

حملات امنيه

حوادث

محطة قطار سكة حديد

محطة قطار اسوان

مركز شرطة قوص




لا تفوتك
"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة