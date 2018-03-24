ضبط تشكيل عصابى متخصص فى الهجرة غير الشرعية للشباب بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل و ناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم، السبت، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه صيادون تخصصوا فى تسفير الشباب بطرق غير شرعية مقابل تحصلهما على مبالغ ماليه منهم.

كانت وردت معلومات لضباط وحدة مكافحة الهجره الغير الشرعيه بالمديرية مفادها قيام كل من: “محمد ع ك “68 سنة صياد ومقيم شارع المعهد الدينى بمدينة رشيد، “عبوده س أ “27 سنة صياد ومقيم أرض الفحامين بمدينة رشيد بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى تسفير الشباب بطرق غير شرعيه مقابل تحصلهما على مبالغ ماليه منهم.

وبتقنين الإجراءات قامت مأموريه استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما وبحوزة الأول 2 قسيمة إيداع نقدى لحسابه بأحد فروع البنك الأهلى المصرى أحدهما بقيمة 70 ألف جنيها والآخرى بقيمة 2000 جنيها، وبحوزة الثانى أوراق مدون بها بعض الحسابات والتعاملات المالية الخاصة به بالعملات الأجنبية.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأضافا بأن المبالغ المودعه بالحسابات البنكية المشار إليها من متحصلات جرائمهما وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.