ضبط أسمدة مدعمة بمحل تجارى فى البحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بالتنسيق ومديرية التموين برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت الحملة التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط “محمد ع س" 42 سنة صاحب محل لبيع الأسمده الزراعيه كائن بقرية البلكوس بدائرة مركز كوم حماده لقيامه بتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى والمخصصه للتوزيع على المزارعيين بنظام الحيازات الزراعية والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 350 كيلو أسمده زراعيه مدعمة.

وضبط "على ال م" 42 سنة صاحب محل لبيع زيوت وشحوم السيارات كائن بمدينة أبو المطامير لقيامه بتجميع مواد بترولية وكذا أسطوانات بوتاجاز منزلية مدعمة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط بحوزته 40 لتر سولار، 5 أسطوانات بوتاجاز.

وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع وجارى العرض على النيابة العامة.