video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 24 مارس 2018 01:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

السبت، 24 مارس 2018 12:26 م
ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة حملات أمنية - أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 6 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، و37 قضية مخدرات، وتنفيذ 228 حكما قضائيا.

 

كما أسفرت الحملة عن تحرير 67 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة ونهر النيل، وشقق الأوقاف، وتحرير 480 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق بالطريق الدائرى، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأنحاء محافظة الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسلحة ومخدرات وتنفيذ أحكام فى مداهمات لبؤر إجرامية بالجيزة

ضبط 4502 هارب من تنفيذ الأحكام فى حملة بالقليوبية

الأمن العام ينفذ الحكم فى 37 ألف هارب

أخبار الحوادث

حملة امنية

مباحث الجيزة

تنفيذ أحكام

اسلحة نارية

أمن الجيزة




لا تفوتك
"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

"التموين" تطرح 8 أصناف جديدة من العصائر والمعلبات خلال شهر رمضان

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

الحكومة النرويجية تقترح حظر ارتداء النقاب والبرقع فى مؤسسات التعليم

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

المكاسب الخمسة من ودية الفراعنة أمام البرتغال.. تخلى كوبر عن الأداء الدفاعى.. صلاح "الملك".. تألق الشناوى فى الظهور الأول.. مروان محسن "المهاجم الأفضل".. تريزيجيه ووردة "مواهب على ردار الإبداع"

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. اللجان الانتخابية تحت أجنحة نسور الداخلية.. استنفار أمنى بمقار إقامة القضاة.. والمفرقعات تمشط مراكز اقتراع ماراثون الرئاسة.. وتعزيز الإجراءات بالمناطق الملتهبة.. وعناصر الشرطية النسائية لمساعدة المسنات

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

صور.. بنادق ومدافع وسيوف من القرن الـ17 فى متحف الأسلحة الفريدة بمالطا

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

الترسانه يواجه المريخ في رحلة الاقتراب من العودة للدوري الممتاز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة