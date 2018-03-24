ضبط أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

كثفت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن ضبط 6 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات، و37 قضية مخدرات، وتنفيذ 228 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 67 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تنفيذ 12 قرار إزالة تعديات علي أملاك الدولة ونهر النيل، وشقق الأوقاف، وتحرير 480 مخالفة تعدٍ وإشغال طريق بالطريق الدائرى، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأنحاء محافظة الجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.