صور.. وكيل البرلمان: المجلس وكل مؤسسات مصر فى خدمة حفظة القرآن الكريم







كتب لؤى على - تصوير محمود فخرى

قال النائب السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، إن وزير الأوقاف استطاع خلال فترة قصيرة النهوض بالدعوة الإسلامية، متابعا: "مصر بلد الأمن والأمان، وأى إنسان يحمل فى قلبه وأخلاقه أخلاق النبى محمد سيكون دائما على الطريق الصحيح".

وأضاف وكيل مجلس النواب، فى كلمة خلال افتتاح الدورة الخامسة والعشرين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، اليوم السبت، التى تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة بكل مؤسساتها فى خدمة القرآن الكريم، مشددا على أن المؤسسة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب تقدم كل الدعم لخدمة حفظة القرآن الكريم.

يُذكر أن المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم تشهد مشاركة دولية واسعة، تصل إلى 50 دولة، بإجمالى 66 متسابقا، و10 محكمين دوليين، وتتجاوز جوائز المسابقة مليون جنيه، وتُقام على هامشها بعض الندوات العامة، والزيارات الميدانية لبعض المعالم الأثرية والتاريخية والدينية، للوقوف على بعض جوانب عظمة وثراء الحضارة المصرية.