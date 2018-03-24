صور .. وصول قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية فى المنوفية

صور .. وصول قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية فى المنوفيةالسبت، 24 مارس 2018 01:38 م
قوات تأمين اللجان بالمنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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وصل منذ قليل القوات المؤمنة للانتخابات الرئاسية بمحافظة المنوفية، من رجال القوات المسلحة وتم توزيعهم على اللجان بمدن ومراكز المحافظة والذين يتولون تأمين 522 لجنة رئيسية، 596 فرعية بجميع أنحاء المحافظة.
وقال الدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، فى بيان إنه فى إطار الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية ،تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة خلال أيام الانتخابات، بالاضافة إلى تشكيل 10 غرف بمراكز ومدن المحافظة ،وسوف تتكون من رئيس المدينة ومأمور المركز ورؤساء شركات الكهرباء والمياه.
جدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت 2 مليون و526 ألف مواطن ،و يبلغ عدد اللجان 522 لجنة رئيسية، 596 فرعية بجميع أنحاء المحافظة.
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
قوات الجيش المؤمنة للانتخابات الرئاسية
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