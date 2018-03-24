صور.. وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان بطولة الروبوت بشرم الشيخ

صور.. وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان بطولة الروبوت بشرم الشيخالسبت، 24 مارس 2018 12:35 ص
وزير الاتصالات ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان بطولة الروبوت بشرم الشيخ
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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افتتح مساء أمس المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء البطولة العربية الحادية عشرة للروبوت بقاعة المركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ وهى إحدى فعاليات الجمعية العربية للروبوت.
وتقام البطولة برعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة جنوب سيناء ومكتبة الإسكندرية، وتعد هى الدورة الحادية عشرة للبطولة وسبق أن استضافتها مصر عام 2013 فى نسختها السادسة ويشارك هذا العام نحو 800 مشارك تمثل 144 فريق من 12 دولة هربية بخلاف 55 حكما و70 منظم متطوع.
ويقدم الطلاب عدة مشاريع فى بعض محاور المسابقة لحل مشكلة المياة باستخدام الروبوتات، وتشمل البطولة على عدد 7 مسابقات من فرق طلابية تشمل المرحلة العمرية من 6 سنوات حتى نهاية المرحلة الجامعية، وتعتبر هذه البطولة ملتقى للعقول المميزة من خيرة شباب الوطن العربى والذى سيقوم بدورة بتطوير بلادنا العربية والمضى بها قدما نحو آفاق المستقبل والتكنولوجيا الحديثة بهدف تشجيع المشاركين على الاهتمام بالتكنولوجيا والرياضات والعلوم والهندسة.
وتضم البطولة 8 مسابقات روبوت تتناسب مع كافة الأعمار، وقد حفل الافتتاح بطابور عرض من الفرق المشاركة تلاها كلمات ترحيب من أيمن القبانى رئيس المؤتمر، شكر فيها كافة الحضور وعلى رأسهم الوزير والمحافظ وفى كلمته شكر المحافظ بالقائمين على تنظيم البطولة ورحب بكافة الحضور على أرض مدينة السلام وتمنى لهم التوفيق.
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